SEB vahetab välja vanad PIN-kalkulaatorid

Panga pressiesindaja sõnul kasutas juulikuu seisuga SEB klientidest vanu PIN-kalkulaatoreid 17 000 klienti, kellest 8000 jaoks oli see ainukeseks autentimisvahendiks internetipanka sisenemisel.

"Praeguseks on oma PIN-kalkulaatorid uuendamata 10 protsendi ringis vanu kalkulaatoreid kasutavatest klientidest ning suurema tõenäosusega on suurem osa neist, kes seni pole oma kalkulaatori uuendanud, on juba loonud endale uut autentimisvahendit vahetusperioodi jooksul," ütles panga pressiesindaja.