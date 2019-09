Haruldane kombain jõudis viimsesse puhkepaik

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees Tuve Kärner ütles, et kombaini saamislugu oli üsna kummaline. "Varjupaiga õuele sõitis ükskord võhivõõras mees, kes ütles, et pean temaga kohe kaasa minema ja võimaliku uue eksponaadi üle vaadata," meenutas ta.

Kärner selgitas, et hüppas autosse tööriietes ja nii sõidutas võõras ta Viljandi külje alla. Tee peal oli neil mahti tutvuda ning selgus, et mehe nimi on Avo Terner ning tema soov oli varjupaiga kollektsiooni täiendada vanaaegse kombainiga Kolos aastast 1979.