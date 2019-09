Esimene naiste korvpallitreening kujunes rahvarohkeks

Treener Viljar Pennert tõdes, et üllatus oli suur, kui saalis nii rohkearvulist treeningseltskonda nägi. "Ega ma osanud aimata, palju rahvast kokku tuleb. Viis-Kuus huvilist oli kindlalt teada. Lootsime, et ehk tuleb kümme või parimal juhul 15 huvilist kokku," rääkis ta.

Trenni tulnud naised jagunesid Pennerti hinnangul kolme rühma: oli neid, kes pole korvpalli varem mänginud, aga tahaks proovida; oli neid, kes on mänginud kunagi, kuid läinud ajaga rooste ja oli neid, kes on veel hiljutigi kuskil mänginud ning täitsa heas vormis.

Pennert selgitas, et see ei tähenda treeninguid kolmes eraldi rühmas. "Mulle treenerina ongi nüüd proovikiviks pakkuda kõigile ühtviisi huvitavat ja jõukohast trenni. Mõni algaja kurtis juba esimeses trennis, et jääb teistele ette ja rohkem segab, kuid tegelikult saab igaüks teha harjutusi vastavalt oma võimetele," selgitas ta.