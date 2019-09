Väätsa jalgrattamuuseumis toimub täna teedeajaloo päev

Muuseumi esindaja Valdo Praust ütles, et Väätsal on muinas- ja keskajal asunud Eesti teedevõrgu keskpunkt, umbes midagi sarnast, nagu kaasajal on Mäos. Tallinna-Viljandi-Riia iidne talvine maantee on Väätsal sajandeid tagasi ristunud ainsa Kesk-Eestit läbiva ida-lääne suunalise maanteega, mis ühendas varasematel sajanditel Ida- ja Lääne Eestit.