Peaasi.ee kutsub üles rääkima ärevushäiretest

Ärevus on loomulik nähtus iga inimese tundeskaalal, kuid selle väljendumine paanilise hirmu ja käitumuslike muudatustena viitab ärevushäiretele. Ärevushäired pole iseenesest mööduvad nähtused, kuid alluvad tulemuslikult ravile. „90% ärevushäiretest on ravitavad, kuid abi otsimiseks on vaja esmalt probleemi teadvustada. Kampaania jaoks läbiviidud tänavaküsitlusest selgus, et ärevuse ja ärevushäirete vahel piiri tõmbamine on sageli keeruline. Ärevushäirete füüsilisi sümptomid nagu südame kloppimine, higistamine ja värinad võidakse segi ajada mõne füüsilise tervise murega ning pöörduda abi saamiseks valesse kohta. Teine äärmus on see, et püsivat pingeolukorda peetaksegi normaalseks,“ nentis psühholoog.