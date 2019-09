Kõrvalised tegevused kaotavad juhi roolist

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul tabab politsei igal aastal üha enam inimesi, kes sõidukijuhtimise kõrvalt millegi muuga tegelevad. Seepärast keskendub ka Euroopa liikluspolitseinikke ühendav koostöövõrgustik TISPOL teemanädala raames 16.-22. septembril just kõrvalistele tegevustele autoroolis. „Selle nädala jooksul püüame taaskord inimestele meelde tuletada, et kõrvaline tegevus auto juhtimise ajal on sama ohtlik kui joobes olekus rooli taha istumine. Näiteks mobiilist ollakse liiga suures sõltuvuses mitmete teistegi tegevuste juures, kuid liikluses kujutab see endast kõige suuremat ohtu,“ ütles Kullamäe.

Uuringud on näidanud, et kui juht räägib sõidu ajal mobiiliga, muutub tema võime ümbritsevat teadvustada ja tunnetada samaväärseks, nagu oleks ta joonud 2-3 klaasi veini.

„Me võtame roolis olekut nagu tavapärast elukeskkonda, milles me oma igapäevatoimetusi teeme. Me ei tee vahet, kas oleme autoroolis ja juhime sõidukit või istume arvutiekraani taga, aga vahe on suur. Teaduslikult on tõestatud, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult, mistõttu liikluses olles on kahe tegevuse korraga tegemine eriliselt ohtlik .” selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.