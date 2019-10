Tellijale

Väiksel künkal asuv, avaratest põldudest ja heinamaadest ümbritsetud endine viljakuivati, mida tänasel päeval tuntakse Kukenoosi küünina on vähemalt viie erineva teatriprojektiga kultuurisõpru endasse meelitanud ning on põhjust arvata, et meelitab ka tulevikus.