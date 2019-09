Särevere poisid lähevad Olusterre kündma

Järvamaa kutsehariduskeskuse põllumajanduse valdkonna juhtõpetaja Aive Kupp ütles, et nende kooli esindus on sel aastal neljaliikmeline- Ralf Menne (põllumajandustöötaja eriala IV kursus), Siim Sander (II), Rainer Pikhoff (I) ja Tanel Lillemäe (II). Noormeeste juhendajaks on kutseõpetaja Reimo Ilves. Kaasa võetakse ka kaks kooli õppetraktorit.

„Kündmine on üks tähtsamaid põlluharivise viise ning on väga olulised, et õpilased selle selgeks saaksid. Sellised võistlused on praktilise tööoskuse näitamise koha pealt väga olulised,“ selgitas Aive Kupp. „Põhjus, miks me võtame neile võistlustele kaasa juba ka esimese kursuse poisse, on sellest, et püüame pidevalt võistlejate osas järelkasvu koolitada.“