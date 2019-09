Tuleohutusnõudeid rikuti 70% kontrollitud haridusasutustes

Põllu ütles, et Päästeamet on viimase kümnendi jooksul haridusasutustele väga suurt tähelepanu pööranud ning lasteaedades ja koolides on juba ära tehtud väga suur töö. „Ehituslikult on hooned väga heas tuleohutusalases seisukorras ent vajakajäämisi on just korralduslikes küsimustes. Ohutuse tagamise üks kriitilisemaid koostisosi on kindlasti inimfaktor, seetõttu on oluline, et iga töötaja direktorist tehnikuni ja kokast valvurini teaks ja täidaks oma rolli, et ära hoida kõige halvem,“ ütles Põllu ning lisas, et tuleohutusnõuete täitmine peab olema süsteemne.