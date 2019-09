Eesti Pagaris töötab südamega tegija

„Mul on eriti hea meel, et nüüd, kus meil on konkursil väike juubel, esitasid ettevõtted üle aastate kõige enam kandidaate,“ sõnas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. „Konkursi eesmärk on tunnustada inimesi, tänu kellele on Eestis tipptasemel toidutööstus ja poelettidel suur valik kodumaist kaupa. Poes ostuotsust tehes tasub meeles pidada, et kui valime Eestimaise toidukauba, aitame väärtustada nende ja kümnete tuhandete teiste tublide Eestimaa inimeste tööd,“ soovitab Toiduliidu juht.