Annetuskast ootab lahkete poodlejate märkamist

MTÜ Paikass vabatahtlik Virge Piisner ütles, et annetuskastist saab kindlasti olema nende tegevusele suur abi. «Umbes kuu aja eest uuelt lehelt alustades haigutas meie mittetulundusühingu kontol suur null. Tänu headele annetajatele, kes on toetanud meid Facebooki üleskutsete põhjal ning isiklikust huvist kasside vastu, oleme saanud juba mitmeid kasse ravida ja ning katta kassitoa kulusid,» selgitas ta.

Eelmise nädala seisuga oli Paikassi hoole all 64 kassi, neist ligi pooled on kassipojad.

Piisner selgitas, et kuigi annetuskastidesse rändavad kauplustes sageli kassas maksmisel tagasi saadavad mündid, on ühing ka pisku toetuse üle tänulik. «Tasapisi kogunevad sentidest eurod kokku ning lõpuks saab selle raha eest jälle mõne kassi terveks ravida või vajadusel steriliseerida või kastreerida,» rääkis ta.

Piisneri varasemad kogemused annetuste kogumisel on näidanud, et heldemad on inimesed enamasti jõulude ajal. «Siis rändab sageli kasti ka suuremaid paberkupüüre,» lausus ta.