37. Türi metsajooks võideti rajarekordiga

Paul Poopuu orienteerumisklubist JOKA selgitas, et metsajooksu eripäraks on, et see joostakse eraldistardist ja rajal tuleb kiibiga fikseerida vahepunktid raja erinevates kohtades. Meeste klassi raja pikkuseks oli 6 km ja kindla võidu saavutas hetke maakonna parim noorjooksja Johannes Laur, kes lõpetas võistluse uue rajarekordiga 19.58. Eelmine rekord oli püstitatud neli aastat tagasi Marek Salla poolt ja see oli ligi 40 sekundit nõrgem. Meeste klassi järgnevad kohad võitsid Ragnar Raud ajaga 21.38 ja eelnev rajarekordi omanik Marek Salla 22.17.