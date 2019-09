Männil avati kergliiklustee

Männi kandi elanikud on majade vahele juba ammu kergliiklusteed soovinud, kuna piirkonnas elab palju lapsi ning kohaliku tee peal sõidab üsna palju suuri ja ohtlikke põllumajandusmasinaid. Nüüd on lastel tee Albu kooli või lasteaiani palju ohutum.

Vallavanem Rait Pihelgas märkis, et kuigi rajatud tee on üsna lühike, on see kindlasti väga vajalik ja kõige armsam kergliiklustee Järva vallas.