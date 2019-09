Brr, nädalavahetuseks lubab lumekruupe ja miinuskraade

Reede öösel riivab Eestit Soomest kagusse liikuv madalrõhulohk. Sajuhooge on enam öö hakul, pärast keskööd harvem, pole välistatud, et vihma sekka pudeneb ka lumekruupe. Päeval on sajuhooge hõredalt, suurem on võimalus saartel ning lääne- ja põhjarannikul. Tugev loodetuul annab päeva peale järele. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, maapinnal langeb alla 0°C, rannikul jääb üle 10°C, päeval 9..12°C. Ettevaatust! Varahommikuks võivad märjad teepinnad libedaks muutuda!