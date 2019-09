Prokuratuur süüdistab Türi meest ebaseaduslike relvade, lõhkeseadeldise ja lahingumoona käitlemises

„Vaadates minevikku on näha, et Mikk Merisalu käitumises kordub sarnane kuritegeliku käitumise muster, millega käivad kaasas vägivallateod ning ebaseaduslikud tulirelvad. Käesolev kriminaalasi näitab, et muster on jätkunud ja läinud ohtlikumaks,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.