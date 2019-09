Teadlaste Öö festivalil tehakse Järvamaal seeneteadust

Järvamaa üritus on laupäeval kl 13 RMK Mägede lõkkekohas, kus Eesti Loodusmuuseumi inimesed teevad seeneteadust. See tähendab, et tulijaid ootab ees seeneretk metsas, räägitakse seenel käimise põhitõdedest ja olulistest nippidest-nõksudest. Korjatud seentest tehakse kohapeale ka välknäitus.

Festivali peakorraldaja Anna-Liisa Ingver rääkis, et selleaastase festivali eesmärk on kutsuda kõik teadushuvilised ise katsetama ja eriskummaliste katselaboritega tutvuma. „Kui näeme kusagil videolõiku põnevast teaduskatsetusest, ei mõtle me tihti sellele, et paljusid neist katsetest saaks ka ise järele teha – teaduse saab proovile panna kas või oma kodus.“

Ingver lisas, et tihti seostub inimestele sõnaga „eksperiment“ mõni klassikaline keemia- või füüsikakatsetus. „Tegelikult saab eksperimente teha ka paljudes teistes valdkondades – nii leiabki festivali kavast muuhulgas psühholoogia, kirjanduse, fotograafia ja toidutehnoloogiaga seotud eksperimente.“

Anna-Liisa Ingver sõnas, et festivali teema on omamoodi kummardus Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale. „Festivali ajal toimub suuremaid ja väiksemaid eksperimente Kuressaarest Kohtla Järveni – piltlikult võib öelda, et kogu Eesti paneb teadusele käed külge. Mitmekesise programmi on kokku pannud nii põhikoolid, gümnaasiumid, ülikoolid, muuseumid kui ka erinevad teadusasutused.“

Festivali „maaletooja“ Teaduskeskus AHHAA panustab kavasse mitmekümne eksperimendiga. „Kõige vaatemängulisemad neist on 26. septembril Tartu Keskkatlamaja korstna otsas hõljuv hiigelõhupall, mis paneb proovile Bernoulli printsiibi ning 28. septembril Tartu Ülikooli muuseumis aset leidev Cavendishi katse, mis näitab, et raskusjõud on päriselt olemas,“ tutvustas Ingver. Lisaks pakutakse 27. septembril AHHAAs kõrvitsapirukat, mis on valmistatud teaduskeskuse katusel kasvanud eksperimentaalviljadest.

Peale eksperimentide leiab kavast ka hulgaliselt muid põnevaid teadussündmusi, millest mitmedki toimuvad juba enne festivali ametlikku alguskuupäeva. Huvilised on oodatud näiteks teaduskohvikutesse ja ettevõttekülastustele, Tartu ja Tallinna vahel sõitvates rongides saab näha teaduskatseid. Lisaks saab ehitada robotpaati, taimedele udu ajada või teaduslikult seeni korjata.