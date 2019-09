Kuningate stipendiumi pälvivad teatri- ja ajaloomees

Harri Ausmaa on Paide teatri juht, kel puudus varasem kogemus, kuid oma innu ja usuga ajada teatri asja paneb ka teistel silmad särama. Tema jaoks on oluline, et teater ei oleks lihtsalt asutus vaid kogukonna loomulik osa.

Ants Hiiemaa on olnud aastakümneid tuntud ja tunnustatud tegija. Tema sügavamad teadmised ajaloo vallas on viimastel aegadel saanud väljundi turismi valdkonnas.

Kuningad näevad, et viimaste aastate tegevus vallitorni/muuseumi arenguhüppe ettevalmistamisel on nõudnud suurt tööd mille silmnähtav tulemus avaldub alles ehk paari aasta pärast, aga oluline on anda innustust just nüüd, et jätkuks jaksu kindlameelselt edasi pürgida eesmärgi poole.