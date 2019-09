Järvakas kogub raha õnneraamatu väljaandmiseks

Getter kirjutab Hooandjas, et raamatu eesmärk on inspireerida inimesi, et nad hakkaksid nägema väikesi õnnehetki ka oma päevades. "Kui ma märkan hommikul esimese asjana midagi head, siis see saab inertsi sisse ning päev hakkab lahti rulluma positiivses noodis," selgitas ta.

Inspiratsioon, mitmekülgsed näited ja inimeste õnnetaseme tõstmine on lühidalt öeldes kolm peamist eesmärki, mida see raamat kannab. Olgu see heaks mõtteaineks iseendale, kingituseks sõbrale, tänutäheks kolleegile või kiituseks meeskonnakaaslasele.

Raamat on üles ehitatud nii, et lisaks õnnehetkedele on seal ka erinevate õnneuuringute lühikokkuvõtted, maailmaklassikute tsitaadid õnne teemadel ning ka väikesed ülesanded/harjutused, mis võimaldavad lugejal sügavamale oma õnne sisse sukelduda.

4888 euro suurust summat, mida Getter Hooandja abil kogub, plaanib ta kasutada raamatu kujundamiseks ja trükkimiseks. Esmaspäevahommikuse seisuga olid inimesed õnneraamatu jaoks annetanud 1625 eurot ja 88 senti.

Vaata pikemalt Hooandjast.

Varem on Getter välja andnud rasedamärkmiku "Elu suurimat imet oodates".