Kilplaste kojas saab hiiri süüa

​Siiroja nentis, et päeva esimeses pooles neil kuigi palju külastajaid ei olnud. Võimalik, et rahva meelitas endale samal ajal Koerus toimunud perepäev. Küll aga oli mitu gruppi Siiroja sõnul end õhtuks kirja pannud, nii et töötoad külastajateta ei jäänud.

Siiroja naeris, et enamasti on nii, et kui ta otsustab külastajate puuduse tõttu koju minna või puhkepausi teha, keerab kohe auto õuele ning korraga on koda külalisi täis.