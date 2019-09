Tänavusel maailmakoristuspäeval osales kaks korda rohkem eestimaalasi kui mullu

Prügi suurusjärk, mis loodusest, tänavatelt ja teeveergudelt koguti, on vähemalt 270 000 liitrit. “Sellise koguse prügi mahutamiseks on vaja 1928 tavalist koduõues olevat prügikonterinerit. Kõik leitud konid mahuksid 3600 pooleliitrisesse moosipurki. Suur osa sellest prügist on korjanud lapsed ja noored. See on märgilise tähtsusega,” sõnab Eesti maailmakoristuse juht Mart Normet.