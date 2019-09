Veterinaar- ja toiduamet reformib Järvamaa itta

"Regioonidesse jagamine toimus kahe suurema kriteeriumi alusel. Esiteks, et regiooni juhatajatel oleks enam-vähem võrdne arv alluvaid, ligi 50 ja teiseks, et järelevalveobjektide arv ametnike kohta oleks samuti võrdne, umbkaudu 200 ametniku kohta ning et teekonnad oleks mõistliku pikkusega," kommenteeris VTA peadirektor Indrek Halliste Järvamaa sattumist Ida regiooni.