VAT Teater toob Paidesse valusa kooliloo

Lapsevanemad on kogunenud klassijuhataja tundi kindla eesmärgiga – tagandada õpetaja Müller!

Klassijuhataja on kaotanud klassi üle igasuguse kontrolli ning toetava õppekeskkonna asemel valitseb seal anarhia. Kurjad keeled räägivad, et selle taga on probleemid õpetaja isiklikus elus.