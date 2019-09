Järvamaa Haigla ämmaemandusjuhi Aiki Mäekivi sõnul on neil suur rõõm fondi kuuluda. "Meil on väga hea meel, et meie väike sünnitusosakond on nüüd Eestimaa sünnitusmajade toetusfondi liige. Tänu neile toimub meil juba sel sügisel tasuta elustamiskoolitus. Loodame, et koos toetusfondiga saame muuta iga beebi sünni meie haiglas veelgi soojemaks ja turvalisemaks," ütles Mäekivi.