SK Vargamäe noortõstjatelt tuli neli Eesti rekordit

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et klubist võistles Lätis kaheksa noort. „Kõik, kes tulemuse kirja said, püstitasid ka isiklikud rekordid.“

Neidudest võitis kehakaalus kuni 55kg Emma Kivirand uue Eesti U13 rekordiga 99kg (46+53). Rebimise tulemus 46kg on samuti uus Eesti rekord. „Kahjuks juba teist võistlust järjest ei õnnestunud Emmal 55kg tõugata. Lootust on. Emma jäi kogu võistluste arvestuses 146,08 sinclairi punktiga neljandaks. Kokku võistles 18 neidu. Meie teine naisvõistleja Susanna Ly vigastas rebimise kolmandal katsel parema käe küünarnukki ja loobusime edasisest võistlusest. Olime kaaluklassis üle 64kg kolmanda koha konkurentsis."

14aastane Roomet Väli oli hoos rebimises, kus püstitas kaks Eesti U15 vanuseklassi rekordit kaaluklassis kuni 102kg. „Teisel katsel rebis Roomet 100kg, mis on rekordnormiks ja kolmandal katsel veel 104kg. Tõukamiseks noormees väsis. Juba soojendus raskusel 110kg oli raske. Roomet sai esmaspäeval koolis mingi kõhuviiruse ja oli kaks päeva kodus. Tegime kolmapäeval kerge trenni ja enne ärasõitu neljapäeval ka. Sellised ettearvamatud tagasilöögid ei tee ettevalmistusele head. Siiski 115kg tõugatud, 120kg teisel katsel rinnal, aga tõugatud ette. Rekordnormi katse raskusel 123kg täpselt samuti. Jalgades polnud värskust. Summa 219kg on uus isiklik rekord ja 245,19 sp. oli Roomet vanusegrupis U15 teine. Karikat me kätte veel ei saanud, kuna võistlesime ette, et varem koju jõuda. Aga kaaluklassis üle 96kg Roometile teine koht 219kg (104+115).“