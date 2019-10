Eesti Töötukassa pakub ettevõtlusnädalal rohkelt erinevaid üritusi

Kokku on töötukassal plaanis läbi viia üle 50 ettevõtmise ja nendega saab tutvuda aadressil www.osale2019.com. Kavas on ka venekeelseid ning inglisekeelseid töötubasid ja arutelusid. Peateemasid on sel aastal kaks: tööandjatele suunatud kohtumistel räägitakse teemal kuidas leida sobiv töötaja ning noortele suunatud üritustel kutsutakse noori üles mõtlema, kas nendest võiksid saada ettevõtjad.

Kõige enam on töötukassa üritusi sel aastal Tartumaal. Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli on ettevõtlusnädalatel osalenud korduvalt ja toob välja, et ettevõtlusnädal on kui suur avatud ruum, kus nügitakse meie ettevõtlikkust. „Mõte endast kui ettevõtjast, võib ettevõtlusnädalale tulles olla pisike ja udune, võib olla aga ka suur ja selge. Ettevõtlusnädal on aus – seal saab kuulda lugusid pankrotist, raisku läinud toodetest, meeskonna käivitamise raskustest, investorite puudusest, keerulistest peresuhetest ja suurest edust – miski pole väärtuslikum kui teistelt saadavad kogemused,“ toob ta välja ettevõtlusnädala olulisuse ja põhjuse, miks töötukassal on hea meel selles osaleda.

Varasematest ettevõtlusnädalatest on talle meelde jäänud üks 4 – 5 aasta tagune töötuba, kus osales üks keskealine naine. Naine rääkis, et on terve elu töötanud palgatööl ja oli tööandjalt küsinud ühe vaba päeva, et osaleda ettevõtlusnädala üritustel. Ta ütles, et tal on üks päev aega otsustada, milline saab olema tema teine elupool. Tänaseks on naine oma kübaraäri püsti pannud.

Ettevõtlusnädal toimub 07.10 – 13.10.2019