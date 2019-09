Ambla Kirsimari omanikud müüvad äri maha

Pille Kirsi selgitas Järva Teatajale, et tema ja abikaasa põhitöö ei ole Kirsimaris vaid mujal. Kuna Kirsimari on aastatega nii suureks kasvanud ja äriga tegelemine nõuab aina rohkem aega, tuli langetada valik. Kui alguses peeti ainult söögituba, siis aastate jooksul on lisandunud majutusteenus, ruumide rentimine ning pidudeks või peiedeks toitlustuse pakkumine.