Imaverelased peavad päeva või paar jahedama toaga leppima

Järva valla Imavere-Koigi piirkonnajuht Kaido Krause rääkis Järva Teatajale, et katlamajas läks katki katlapõleti ventilaatori mootor. Praegu seega sooja toota ei saa.

Uus varuosa on juba tellitud ja töömehed ootavad selle saabumist. Krause kinnitas, et hiljemalt kolmapäeval peaks katlamaja korda saama ning elanikud taas sooja. Ta nentis, et õnneks pole praegu veel kõige jahedamad ilmad.