Leitud: politsei otsib haiglast lahkunud 62-aastast Kristat, kes võib liikuda Järvamaal

Esmaspäeval lõunaajal sai politsei teate, et Viljandimaal Jämejala külas haiglast on teadmata suunas lahkunud 62-aastane Krista.

Kadunud naine leiti Tartumaal maa-alusest punkrist

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et tegu oli üle pika aja ühe erandlikuma otsinguga, kus kadunud inimene leiti sõna otseses mõttes maa alt. „Naisega on kõik hästi ja ta on turvaliselt tagasi meedikute hoole all,“ sõnas ta.

Võtmesõnaks otsingute edukal läbiviimisel said politseitöös kogutud info, mitmed päeva vältel inimestelt laekunud vihjed ning info kaamerasalvestustelt. „Otsingutegevused hõlmasid algusfaasis küll kolme eri maakonda, ent töö ühe versiooniga koondus aina enam Tartumaale Luunja valda ning piirkonna kontrollimine viis lõpuks ka sihile. Vähetõenäoline olnuks naist nii kõrvalisest kohast ja maa-alusest punkrist leida tehnika, maastikuotsingute või muu läbi,“ kirjeldas ta ning lisas, et antud otsing on ilmekaks näiteks, kui väärtuslik on iga saadud infokild, ka pealtnäha tühine tähelepanek või loetud sekundid kaamerasalvestust. „See võib kogumis juhatada politsei kõige kuumematele jälgedele ning päästa kellegi elu,“ ütles operatiivjuht.