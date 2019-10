Oktoober seab aukohale mustad kassid

Virge Piisner ütles, et mustad kassid pole õnneks enam nii põlu all nagu aastate ees. «Ehkki ebausu järgi tooks üle tee jooksev must kass justkui ebaõnne, siis osa inimesi küsib just üleni musta kassi, sest peab neid eriliseks,» rääkis ta. «Meilt on koju viidud mitmeid musti kasse.»

Kuigi huvi mustade kasside vastu on Piisneri sõnul olemas, ületab pakkumine siiski nõudluse. Kel aga soov just oktoobris omale koju must kass viia, võtku kindlasti Paikassiga ühendust ning leppigu tingimustes täpsemalt kokku.

Musta kassi kuu on alguse saanud Varjupaikade MTÜ eestvõttel. Seitse sellesse organisatsiooni kuuluvat loomade varjupaika üle Eesti pakuvad võimalust võtta must kass 35-eurose loovutustasu asemel sümboolse ühe euroga.

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul keskendub kampaania just mustadele kassidele, sest neile on sageli keeruline uut kodu leida. “Nii süsimustad kui ka mustvalged kassid, kelle kasuka põhivärv on must, ei tõmba loomavõtjate tähelepanu sama hästi kui punased, lumivalged või kirjud kassid. Lisaks ümbritseb musti kasse veel tänapäevalgi ebausk, mis on teenimatult rikkunud nende mainet,” ütles ta.

Seetõttu venib mustade kasside varjupaigas ootamise aeg Priksi sõnul sageli väga pikaks. “Lemmikloomad võetakse koju aastateks ja seetõttu tasub välimuse kõrval tähelepanu pöörata ka nende iseloomule. Mustadest kassidest saavad inimestele armastavad sõbrad ja truud kaaslased,” lausus Priks.