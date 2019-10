Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma

Riigikohtu halduskolleegiumi ja selleaastase kaasuskonkursi žürii esimehe Ivo Pilvingu sõnul on põhiseadus meie riigi DNA ja kõigi seaduste ema. „Ilma põhiseaduseta ei oleks demokraatlikku ega vaba riiki. Põhiseadus on ka vaba inimese ustav relv kiusliku, ebaõiglase või lihtsalt rumala seaduse vastu, mida vahel ka meie riigis ette tuleb.“

Seepärast on konkursi fookus seekord väga selgelt suunatud põhiseadusele ning osalejad peavad püüdma tuletada oma argumendid sealt. „Päriselus me ei saa lahendada ühtegi vaidlust ainult põhiseaduse ja üldise õiglustunde alusel, sest õigussüsteem on tervik ja kohus peab seadusi austama. Aga võistluskaasuses võib õpilane lubada luksust ja lusti vabastada enda julge mõttelend tavaseaduste kammitsaist,“ märkis Pilving.