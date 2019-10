Järva-Jaanis korraldatakse sügisene rattakross

See on sügisene rattakross 1,7 km ringil, mis sisaldab Järva rattamaratonist tuttavaid Tamme karjääri ja Kääbikute singlit. Rada on üle keskmise tehniline ja nõuab tähelepanelikkust. Ühtegi tõsiselt ohtlikku kohta ei ole. Maastik on vahelduv ja mitmed kohad pingutust nõudvad. Tõusumeetreid ringi kohta ca 30.