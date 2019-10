Paides loodi uus orkester

Tegemist on uue muusikakollektiiviga, mis on senise sümfoniettorkestri järglane. "Senises orkestris mängisid valdavalt kooli vilistlased, kellel on oma tegemiste kõrvalt raske koos harjutada. Seega anname võimaluse noortele, kokkumängimise kogemus on igale õpilasele väga vajalik," selgitas kooli direktor Lauri Lugu. "Esimene proov lastele väga meeldis!"