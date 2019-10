Koristuspäev pani tundma piinlikkust ja uhkust korraga

Kuna Eestis oli sel aastal erilise tähelepanu all eelkõige linnaruumi väikeprügi, siis selle korjamisele keskendutigi. Kehalise kasvatuse õpetajad lõimisid prügikoristuse vahvalt orienteerumisega ja ka bioloogiatunnis sai iga õpilane anda endast parima, et meie väike armas kevadpealinn puhtamaks saaks.

Prügi hulk, mis mõne tunniga valdavalt kooli ümbrusest kokku kanti, oli õõvastav: 300 liitrit pakendeid, 150 liitrit paberit ja pappi, 200 liitrit segaolmejäätmeid ja 20 liitrit metalli. Kõige suuremat õudu ja vastikust tekitas aga maailmakoristajates suitsukonide hulk ̶ 13 liitrit! Püüdsime mahtu ka tükiarvuks teisendada ja leidsime, et tegemist võis olla umbes kaheksa tuhade sigareti maiste jäänustega. Kui kasutada maailmakoristuspäeva kodulehel välja toodud prügifakti, et üks suitsukoni võib rikkuda 1000 liitrit vett, siis kogutud konid rikuksid või on juba rikkunud rohkem puhast vett kui Türi ühisgümnaasium kuue aasta jooksul kasutab!