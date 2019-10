Omniva tuletab meelde: pakk ootab automaadis 7 kalendripäeva

Omniva Eesti pakiäri juhi Martin Lutsu sõnul alustas Omniva jõuludeks valmistumisega juba augustis. „Meil on mitme aasta põhjal juba kogemus, et jõulumahud ei saabu meile mitte detsembris vaid hiljemalt juba oktoobris,“ ütles Luts.

Lutsu sõnul on Omniva teinud tänavuseks pakihooajaks rida arendusi ning protsessimuudatusi tänu millele ka prognoositud rekordmahtudega võrk toime tuleb. Ülejäänud vastutus lasub Lutsu sõnul klientidel, kes ei tohiks oma saadetisi liiga kauaks pakiautomaati ootele unustada.

„Oleme oma pakivõrgu töö planeerinud nii, et kui inimesed ei jäta oma tellimist viimasele minutile ning käivad aegsasti ka oma saadetistel järel, siis tuleme ka rekordiliste pakimahtudega toime,“ ütles Luts. „Selleks on meil märkimisväärselt laienenud automaatide võrk ning tehnoloogiline võimekus pakivoogu vastavalt vajadusele suunata.“

Statistika näitab, et inimesed on tegelikult kärmed pakile järele tulema - üle poolte pakkidest võetakse klientide poolt automaadist välja juba sama päeva jooksul. Kolmveerand pakkidest saavad automaatidest ära võetud 24 tunni jooksul.

Muuhulgas näitab statistika, et kõige populaarsem päev pakil järgi käimiseks on teisipäev, kellaaegadest võib pakiväljastamise tipptunniks lugeda ajavahemikku 17-18. „Selles on ka oma loogika – enamik inimesi lähevad oma pakile järgi vahetult pärast tööpäeva lõppu ning teevad seda näiteks poekülastuse kõrvalt,“ lisas Luts.

Üllatav on ka see, et öiseid pakiväljastajaid, kes käivad pakil järel kella 21 ja 9 vahel on kogu klientide hulgast lausa üle 10%.

Erinevalt postkontorist lihtsustab pakiautomaadist paki kättesaamist ka see, et personaalse pakikoodi abil on oma pakki väga lihtne kätte saada. Vajadusel saab pakile järgi saata ka lapse või kaaslase, kuna dokumendi esitamine pakiautomaadis pole vajalik. Lisaks on pakiautomaat nädalapäevast ja kellaajast sõltumatult kättesaadav kogu aeg.