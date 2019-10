Tellijale

Järvamaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Saima Piisneri teatel oodatakse 16. korda peetavale mentorklubi kokkusaamisele ettevõtjaid, kelle eesmärgiks on pikaajaline ettevõtte käibe kasv, töökohtade loomine ehk kõik see, mis toetab Järvamaa ja Eesti majanduse edu. Ootatud on nii alustavaid, kui ka tegutsevaid ettevõtjaid ning osaleda võivad ka mittetulundusühingud.