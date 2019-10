Naiskodukaitsjad tulevad Järvamaale võistlema

Võistlus toimub patrullvõistluse formaadis, raja pikkus on 20 km. Võimalikud kontrollpunktid: traatside, sidekontroll, raportid, tingmärgid, lühendid, esmaabi, lõpujooks (ca 400m) ja üllatusülesanded 21. sajandi staabiassistendile.

Trassil liikumine toimub jalgsi (kui seda ei näe ette teisiti mõne ülesande täitmine) ja ilma kõrvalise abita. See tähendab, et kontakt teiste võistkondadega (ka raadioside) on keelatud.