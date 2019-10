Türile tuli kokku sadakond maadlejat

Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam tunnistas, et sadakond osalejat on selle võistluse kohta keskmisest parem. „Tippaastal on meil olnud 130 osalejat, tavaaastatel 70-80 ehk sadakond on päris hea tulemus,“ selgitas ta. „Samal ajal oli ka Lätis üks noorteturniir. See ehk vähendas pisut meie võistlusel osalejate arvu.“

„Meie maadlejad olid tublid. Kokku saime seitse esikohta 21st ehk kolmanik kuldadest tuli meile,“ hindas ta. „See oli tasemelt selline täpselt paras turniir. Nägime, et need, kel on võistluskogemust rohkem, need on ajaga läinud ka paremaks. Oleme ju sügisest peale maadlusmatil ehk poisid on saanud maitse juba suhu.“