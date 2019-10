Kutsehariduskeskuse juht: õpetada võiks kõike, kui ainult õppijaid oleks

Tellijale

Ettevõtja Enn Veskimägi ütles hiljuti LP-le antud intervjuus, et Soomes pääseb umbes 40 protsenti õpilastest kõrgkooli ja 60 protsenti läheb kutseõppesse. Eestis on seis selline, et 70 protsenti gümnaasiumi lõpetanutest läheb kõrgkooli ja kutseõppesse ainult 25 protsenti. Miks on Eestis kutseõpe endiselt nii ebapopulaarne?