Et minu elu viimased kümme aastat on olnud seotud omavalitsuse juhtimisega, siis võin öelda, et ettevõtlus on maaelu alus, laiemalt mõeldes elu alus. Kui mõnda vaiksesse ja tagasihoidlikku kogukonda ilmub ettevõte, on sealsed inimesed juba võitjad. Ettevõtlus on kohaliku elu arendaja mitmes mõttes – ilma ettevõtjate ja ettevõtluseta poleks elu, mida riigil ja kohalikul omavalitsusel korraldada. Inimesed on sageli ehk teisel arvamusel, sest tänapäeval on neil heaolu loomisel riigi ja kohaliku omavalitsuse suhtes ootused suured.