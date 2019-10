Tänane vaimse tervise päev on pühendatud suitsiidikäitumise ennetamisele

Mitmed suitsiidid on raputanud viimasel ajal Eesti ühiskonda ning enamasti kaasneb kurbusega ka jõuetus, et aega ei ole võimalik tagasi keerata, vigade paranduseks võimalus puudub. Seetõttu kutsume inimesi üles omandama oskuseid hädas inimesega suhtlemiseks ja vajadusel enda abistamiseks.

„Just teadmatus muudab depressiooni väga hirmutavaks nii selle põdejale kui ka tema lähedastele. Ometi on see väga levinud vaimse tervise probleem, mida saab ravida,“ rääkis vaimse tervise kuu eestvedaja ja sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. „Depressiooni taga ei pruugi sugugi olla alati suur kriis, see võib tekkida ka pikaajalise tööstressi või pisikeste probleemide kuhjumise järel. Kõik võib olla isegi näiliselt hästi, aga ometi valdab inimest masendus, jõetus, ükskõiksus. Seetõttu on oluline märgata inimest enda kõrval, kodus, tööl, sõpruskonnas. Parim abi on alati rahulik ja empaatiline kuulamine ning vajadusel ka spetsialisti juurde suunamine.“