Nädala teine pool tuleb vihmane, kuid soe

Neljapäeval lisandub edelavoolus mahedust ja ka niiskust. Sajuhooge on laialdaselt öö hakul, pärast keskööd enam lõunapoolsetes maakondades, põhja pool on udu tekkimiseks tingimused soodsad. Päev on vihmasem Lõuna-Eestis ning ka saartel ja läänerannikul, põhja pool on sajuhooge hõredamalt ja harvem. Tuul puhub lõunakaarest ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 3..9, kohati selgineva taeva all langeb 0°C lähedale, päeval on 7..11°C.