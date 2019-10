Terviseamet hoiatab: huuletubakas ei ole lastele ohutu

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oderi sõnul on suvel Eestis müüki tulnud huuletubakat ehk snusi reklaamitud kui traditsioonilisest snusist ohutumat varianti, sest sisaldab tubaka asemel nikotiiniga immutatud tselluloosi. „See tubakavaba toode sisaldab siiski toimeainena närvimürki nikotiin, mis põhjustab üledoosina mürgistust nii lastel kui täiskasvanutel ja mille sõltuvust tekitav potentsiaal on pea sama kõrge kui opioididel.“ ütles Oder. „Paljud inimesed ongi reklaami õnge läinud ning meile helistades olnud siiralt veendunud, et snus, mida laps imes, on ohutu, sest see on tubakavaba,“ ütles Oder. Viimase poole aasta jooksul on sarnaste kõnede hulk kasvanud ligi 2 korda. Tavapäraselt on tulnud mürgistusteabe infoliinil snusi tarvitamisest tekkinud mürgistuste nõustamisi keskmiselt 6 kõnet aastas, sel aastal on neid tänaseks juba 8. Lisanduvad veel nikotiini närimiskummist, -plaastritest, e-sigareti vedelikest, sigarettide närimisest põhjustatud nõustamised.