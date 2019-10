Laskesuusatajad avasid hooaja

Järva valla noortest osalesid Mehis ja Maanus Udam. Kuna järgmisel talvel liiguvad poisid uude vanuseklassi, siis tuli Mehisel võistelda juba M17 vanuseklassis, mis tähendab, et lasta tuleb ka püsti ja talvel tuleb hakata sõitma püss seljas. Jooksu ajaks jäeti püssid siiski tiiru.

RR Suusaklubile soetatud õhupüssidega on poisid saanud natuke laskmist harjutada, aga sportrelva pole ammu käes hoitud ja nii ei olnud laskmine kõige kindlam. Kõvasti on arenguruumi laskmise kiiruse osas. M17 klassis läbiti neli tiiru, kaks lamades ja kaks püsti. Mehis sai nii lamades kui ka püstitiirus pihta täpselt pooled märgid, mida võib pidada püstilaskmise osas esimese korra kohta heaks tulemuseks. Tasuks tosina võistleja seas kolmas koht. Maanus pidi M15 vanuseklassis läbima kolm tiiru lamades. Juba pealelaskmise ajal oli näha, et täna laskmises kindlust ei ole. Nii tuli esimesest tiirust koguni viis trahvi. Aga Maanus suutis end võistluse ajal kokku võtta! Teisest tiirust tuli kolm trahvi ja viimases sai ta kaks trahvi väga napilt, nn servakad, mis alla ei kukkunud. Kokkuvõttes üheksas koht (14 võistlejat).