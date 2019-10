Türil läheb taas autode lõhkumiseks

Romuring ei ole romuralli, kus autod on suletud platsil ning võitjaks on viimane liikuv liikur. Romuring on omamoodi romuautode kestvussõit, kus eesmärk on koguda võimalikult palju ringe. Siinsete romuringide korraldaja Meeme Juhkam on romuringe korraldanud juba kümmekond aastat. Küll on neid mõõduvõtmisi peetud Türil, küll Säreveres või Türi-Allikul Veskisillal.