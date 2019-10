Tellijale

Korra on sel konkursil saatnud edu ka Järvamaad. 2013. aastal kuulutati aasta teoks arvamusfestival, täpsemalt koostöö Paide kogukonna, linnavalitsuse, Järva maavalitsuse ja vabatahtlike vahel, tänu millele arvamusfestival sündis.

Toonastele hindajatele avaldas muljet, et esmakordselt toimunud festival sai meeldejääv paljuski tänu motiveeritud kogukonnale, linnavalitsuse abile ja maavalitsuse toetavale suhtumisele. "Selline koostöö kohalike inimeste ja avaliku võimu vahel on teistelegi suursündmuste korraldajatele eeskujuks ning garantiiks, et arvamuskultuuri edendatakse Paides ka käesoleval ning järgmistel aastatel,"kõlas aasta teo tiitli andmise põhjendus.