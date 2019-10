Teadmatus jätab auto müügi korral ettemakstud kindlustuse uuele omanikule

Kui sõiduk on juba müüdud ning paberid vormistatud, meenub alles hiljem, et liikluskindlustusleping tuleb samuti lõpetada, et ettemakstud raha arvelduskontole jõuaks. Sageli aga ei arvestata, et seadusekohaselt tuleb liikluskindlustusleping sõlmida enne ostu-müügitehingut.