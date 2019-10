Paides toimuval haridusfestivalil juurdlevad noored, miks eelistada inseneri ametit muusikule

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koordinaator Kristi Krilovs ütleb, et meie seas on nii palju tublisid õpetajaid, kes uuenduslike meetoditega muudavad õppimise äärmiselt põnevaks. „Just need õpetajad, kes töötavad haridusprogrammi Ettevõtlik Kool põhimõtete alusel jagavad enda parimaid praktikaid teistele kolleegidele,“ selgitab ta. Krilovs toob välja, et õpetajatel on võimalik osaleda näiteks robomatemaatika õpitoas või saada uusi teadmisi nn aktiivsest koolitunnist, kus igal õpilasel hoitakse meel erksana ja vaim virgena.