Kontserdisarjaga koguti Türi koolipoisi toetuseks enam kui 2000 eurot

Heategevuskontsertide käigus sõitsid muusikud Eestimaa teedel läbi enam kui 4500 kilomeetrit ning et üks kontsert leidis aset Riia Püha Gertrudi kirikus, kogunes kilomeetreid lõpuks üle 5000. Neli kontserti anti Järvamaa kirikutes. Kontserte kuulamas käinud publik annetas 2345 eurot. Seda pole kontserdisarja korraldaja Priit Põikliku sõnul just palju.

«Sest meie kontsertidel käis kuidas kuskil – vahel mõned inimesed, aga enamasti ikka 30, mõnel pool 50 tänulikku kuulajat. See oli summa, mille kogusime sularahas, kuid me levitasime ka Rasmuse pangakonto numbrit ja mõnedki inimesed kinnitasid meile, et annavad oma võimalustele vastava panuse ülekandega,» täpsustas ta.