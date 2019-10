Veel viis päeva on aega KredExi karjääriretkedele kandideerida

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul on osad koolid juba sooviavaldused saatnud ja võimalusest kinni haaranud. “Oleme varasematel aastatel noorte käest küsinud, kui palju on neil üldse olnud võimalust külastada ettevõtteid keset reaalset tööd. Ligi poolte jaoks on olnud karjääriretkedelt saadud kogemus esmakordne. Seega kutsume koole julgesti ja aktiivselt oma sooviavaldusi saatma, et õpilased saaksid osa sellest suurepärane võimalusest ja saaksid avastada tegelikku ettevõtluse maailma,” rääkis Aus.