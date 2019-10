GALERII: Järvamaa parimad täiskasvanud õppijad ja õpiteod said pika pai

Tellijale

Täiskasvanud õppija nädala Järvamaa koordinaator Anneli Suits ütles, et tublid on kahtlemata kõik, kes selles valdkonnas on nomineeritud. «Minult on küsitud, et kuidas on üks parem kui teine ja mille järgi laureaati valitakse, kuid tegelikult polegi sel üldse erilist tähtsust, sest kõik kes suudavad oma pere ja töö kõrvalt õppida ja leiavad täiskasvanuna endas tahte õppida, on imetlust väärt,» rääkis ta.